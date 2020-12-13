На Донбассе зафиксировали значительное уменьшение количества нарушений перемирия

За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 284 таких нарушения. Фото: twitter.com

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в пятницу, 11 декабря. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 284 таких нарушения.

В Донецкой области Миссия зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня, включая 4 взрыва неопределенного происхождения в северном направлении от Широкино. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. В предыдущий отчетный период в области зафиксировано 6 нарушений.

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на которой была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля СММ ОБСЕ зафиксировала уже 3617 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Четверо украинских военнослужащих с начала перемирия на Донбассе погибли, еще 15 получили ранения.