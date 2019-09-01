На Донбассе задержали шестерых участников незаконных вооруженных формирований

На Донбассе задержали 6 оккупантов. Фото: Сегодня

Во время проверки документов 1 сентября при попытке пересечения блокпостов расположенных вблизи Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали 2 женщин и 4 мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Указанные лица пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами, сообщили в пресс-центре ООС.

Все правонарушители были переданы работникам Национальной полиции Украины

За прошедшую неделю, во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил, гвардейцами были задержаны 10 человек, совершивших административные правонарушения, 9 - уголовные преступления, а также 9 - причастных к незаконным вооруженным формированиям и гражданина, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения.

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Напомним, с 1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе переходят на осенний режим работы. Людей будут пропускать с 7:00 до 18:30.