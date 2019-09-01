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воскресенье, 01 сентября 2019 22:08

На Донбассе задержали шестерых участников незаконных вооруженных формирований

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На Донбассе задержали шестерых участников незаконных вооруженных формирований
На Донбассе задержали 6 оккупантов. Фото: Сегодня

Во время проверки документов 1 сентября при попытке пересечения блокпостов расположенных вблизи Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали 2 женщин и 4 мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Указанные лица пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами, сообщили в пресс-центре ООС.

Все правонарушители были переданы работникам Национальной полиции Украины

За прошедшую неделю, во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил, гвардейцами были задержаны 10 человек, совершивших административные правонарушения, 9 - уголовные преступления, а также 9 - причастных к незаконным вооруженным формированиям и гражданина, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения.

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Напомним, с 1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе переходят на осенний режим работы. Людей будут пропускать с 7:00 до 18:30.

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01
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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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