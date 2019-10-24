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четверг, 24 октября 2019 05:23

На Донбассе за сутки насчитано 453 взрыва - ОБСЕ

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На Донбассе за сутки насчитано 453 взрыва - ОБСЕ
ОБСЕ подсчитала количество взрывов на Донбассе. Фото: Корреспондент

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в среду зафиксировала на Донбассе 453 взрыва.

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-востоку, юго-юго-востоку и югу от н.п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), к северу, северо-северо-востоку и северо-востоку от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), а также в районах к западу и северу от н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка)", - сообщается в ежедневном отчете организации по 23 октября 2019 года.

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В Луганской области организация зафиксировала 23 взрыва.

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северо-северо-западу от н.п. Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км к северо-западу от Луганска), к юго-юго-западу от н.п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), а также к востоко-северо-востоку и востоку от участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска)", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, на Донбассе погиб украинский военный.

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