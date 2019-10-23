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среда, 23 октября 2019 22:43

На Донбассе погиб профессиональный артиллерист

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На Донбассе погиб профессиональный артиллерист
Дмитрий Антыков погиб на Донбассе во время выполнения боевой задачи. Фото: Facebook

На Донбассе во время выполнения боевой задачи погиб украинский военный Дмитрий Антыков.

Он был главным старшиной 2-й гаубичной артиллерийской батареи. Об этом сообщает пресс-служба бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков. Он был замечательным собратом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины", - говорится в сообщении.

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В то же время штаб ООС по состоянию на 19:00 сообщил, что потерь среди украинских военных не было.

22 октября на Донбассе погиб Виталий Носкевич, 35 лет. Сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

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23
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