На Донбассе погиб профессиональный артиллерист

Дмитрий Антыков погиб на Донбассе во время выполнения боевой задачи. Фото: Facebook

На Донбассе во время выполнения боевой задачи погиб украинский военный Дмитрий Антыков.

Он был главным старшиной 2-й гаубичной артиллерийской батареи. Об этом сообщает пресс-служба бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков. Он был замечательным собратом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевик дал показания о военных преступлениях РФ

В то же время штаб ООС по состоянию на 19:00 сообщил, что потерь среди украинских военных не было.

22 октября на Донбассе погиб Виталий Носкевич, 35 лет. Сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.