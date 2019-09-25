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среда, 25 сентября 2019 15:26

На Донбассе впервые провели всю сессию горсовета на украинском языке

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На Донбассе впервые провели всю сессию горсовета на украинском языке
Впервые сессию в Бахмуте провели Украинский / фото: Вики

В Донецкой области мэр Бахмута Алексей Рева провел заседание очередной сессии горсовета украинском языке.

Ранее мэр и депутаты в основном использовали русский, даже после того, как приняли закон об украинском языке. Также во время сессий в горсовете Бахмута можно было услышать два языка - русский и украинский, пишет местное издание "Свободное радио".

Советуем ознакомиться! Закон о языке: кто и где должен будет говорить на украинском закон о языке: кто и где должен будет говорить на украинском

"Уважаемые депутаты и приглашенные, прошу занять свои места и подготовиться к работе. Начинаем процедуру регистрации. Проверьте наличие карт в системе", - начал 133 сессию городского совета Рева.

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Инициативу мэра поддержали все депутаты горсовета, даже представитель запрещенной в Украине Коммунистической партии. В итоге все выступления на сессии состоялись украинский.

Оккупационные власти Крыма разрешил школьникам изучать украинский язык. Выкладывают ее в виде факультативного занятия. Чтобы дети их посещали, родители должны написать соответствующее заявление. Так же изучают крымскотатарский.

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