На Донбассе впервые провели всю сессию горсовета на украинском языке

Впервые сессию в Бахмуте провели Украинский / фото: Вики

В Донецкой области мэр Бахмута Алексей Рева провел заседание очередной сессии горсовета украинском языке.

Ранее мэр и депутаты в основном использовали русский, даже после того, как приняли закон об украинском языке. Также во время сессий в горсовете Бахмута можно было услышать два языка - русский и украинский, пишет местное издание "Свободное радио".

Советуем ознакомиться! Закон о языке: кто и где должен будет говорить на украинском закон о языке: кто и где должен будет говорить на украинском

"Уважаемые депутаты и приглашенные, прошу занять свои места и подготовиться к работе. Начинаем процедуру регистрации. Проверьте наличие карт в системе", - начал 133 сессию городского совета Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Языковые квоты на радио и телевидении: показатели впечатляют

Инициативу мэра поддержали все депутаты горсовета, даже представитель запрещенной в Украине Коммунистической партии. В итоге все выступления на сессии состоялись украинский.

Оккупационные власти Крыма разрешил школьникам изучать украинский язык. Выкладывают ее в виде факультативного занятия. Чтобы дети их посещали, родители должны написать соответствующее заявление. Так же изучают крымскотатарский.