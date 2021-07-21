На Донбассе военный подорвался на мине

В среду, 21 июля, военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Боец подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", сообщает в Facebook ОТУ "Північ".
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"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - пишет группировка.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
20 июля российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых 12 обстрелов и два пролета БПЛА.
Один украинский воин получил огнестрельное ранение. Находится в больнице, его состояние удовлетворительное.
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