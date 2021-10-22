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пятница, 22 октября 2021 13:13

На Донбассе тяжело ранили украинского воина

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На Донбассе тяжело ранили украинского воина
На вооруженные провокации противника наши защитники стреляли в ответ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За текущие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеского обстрела ранение получил один украинский воин, сообщили в штабе ООС.

"Военному оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

22 октября в направлении Красногоровки Ясиноватского района Донецкой области противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм. Неподалеку от Золотого-4 российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. В сторону Катериновки Марьинского района Донецкой области оккупанты открыли огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На вооруженные провокации противника наши защитники стреляли в ответ без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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20 октября от вражеского огня ранение получил еще один украинский воин. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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