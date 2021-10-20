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среда, 20 октября 2021 18:00

На Донбассе ранили украинского воина

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На Донбассе ранили украинского воина
Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение текущих суток российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

От вражеского огня ранения получил один украинский воин, сообщили в штабе ООС.

"Военный находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Возле Березового в Донецкой области враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 наемники дважды совершили обстрелы из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. В районе Новолуганского в Луганской области противник дважды обстрелял украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А возле Троицкого открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Причепиловки Новоайдарского района Луганской области российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия. Также в Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотника Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на временно оккупированных территориях Украины из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке. В МИД Украины расценили эту ситуацию как попытку раздуть вооруженный конфликт. Вскоре российское боевики разблокировали работу миссии ОБСЕ.

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