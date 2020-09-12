На Донбассе сохраняется режим тишины

С начала проведения ООС пиротехнические подразделения изъяли и обезвредили 48366 взрывоопасных предметов. Фото: Пресцентр ООС

За прошедшие сутки боевики не нарушали договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках ТКГ. Ситуация в районе проведения ООС остается стабильной и полностью контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"11 сентября нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина", - сообщили в штабе.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили там.

Также в сообщении отмечено, что в прифронтовых районах саперами ДСНС Украины разминировано более 10 га территории и передано на уничтожение 42 взрывоопасных предмета.

"Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 8267 гектаров территории и 23 гектаров акватории. Изъято и уничтожено 48366 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

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"Также спасатели ООС проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За прошедшие сутки завершено восстановление 10 домов, еще на 33 объектах работы продолжаются", - добавили в штабе.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года. Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей, сообщили в пресс-службе Офиса президента.