На Донбассе селяне восстали из-за перерытой россиянами дороги

Меловое это населенный пункт, где граница с Россией проходит по центральной улице. Фото: novostipmr.com

Жители приграничного Меловского района Луганской области восстали.

Требуют открыть автодорогу между райцентрами Меловое и Марковка и блокируют дороги, пишет "Информатор".

Забастовка собрала 70 жителей сел, которым перекрытие автодороги приносит дискомфорт.

Путь перекрыли российские пограничники в сентябре прошлого года. Установили несколько километров ограждений посреди центральной улицы поселка Меловое. Требовали у украинских пограничников переместить пункт пропуска. Самостоятельно сделали маркировку из-за того, что дорога между селами Алексеевка и Зориновка проходит по 4 км российской дороги.

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Россияне не имеют возможности использовать участок и запрещают украинцам.

По словам селян, объезжать очень неудобно. Приходится делать 40-километровый крюк и тратить на это около 1 ч.

Строить другую дорогу местные власти не начали, поскольку не имеют на это достаточных средств.

Местные жители угрожают украинской городской власти разблокировать дорогу самостоятельно, а 17 мая проведут еще одну протестную акцию.

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