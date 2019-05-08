Парад гуманитарки из РФ в Донецк: новые фото военной техники в ДНР

Фото: Facebook Анатолия Штефана

В оккупированном Донецке активно идет подготовка к военному параду 9 мая, посвященном Дню победы.

Боевики согнали в город тяжелую технику. Соответствующие фото опубдикував в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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"Хроники" гражданской войны или генеральная репетиция парада гуманитарки из РФ в Донецк", - подписал фото Штефан.

Как видно на опубликованных фото, в параде примут участие танки, БМП, реактивные системы залпового огня и другая техника.

Боевики ЛДНР активно готовятся к проведению военного парада 9 мая. Для этого даже сняли с постамента танк Т-34 в городе Антрацит Луганской области. Теперь там в центре остались только разбитый тротуар и лестница.