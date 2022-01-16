На Донбассе российские военные ранили украинского бойца

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
12 Просмотров: 2106
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 549
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3096
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2214
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 2358
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1710
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1827
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 11943
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 1116
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 837
Фото
Все фото
5
13
9
7
3
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
&quot;Люди выстояли – не выдержал бетон&quot;: чтим погибших киборгов
"Люди выстояли – не выдержал бетон": чтим погибших киборгов
Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ
Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ
Украинские военные уничтожили &quot;технику&quot; врага у админграницы с оккупированным Крымом
Украинские военные уничтожили "технику" врага у админграницы с оккупированным Крымом
Ему было всего 23: на Донбассе погиб Илья Супрун
Ему было всего 23: на Донбассе погиб Илья Супрун
Видео
Все видео
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 2268
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 900
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 738
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 396
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 января 2022
Просмотров: 63
Ампутація вічності
Древні писали так, щоб їхні тексти ставали будівлями. Вони не просто вимовляли слова, а робили з них місця, де можна жити століттями. Вони сприймали ...
воскресенье, 16 января 2022 18:16

На Донбассе российские военные ранили украинского бойца

  Комментировать
На Донбассе российские военные ранили украинского бойца
В настоящее время военнослужащий находится в больнице. Фото: Reuters

16 января российские военные в Донбассе нарушили режим тишины один раз.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ" в Telegram.

Боевики начали стрельбу вблизи Катериновки. Оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Один украинский военный ранен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированной россиянами Горловке произошла техногенная катастрофа – обвинить могут Украину

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил из стрелкового оружия российские оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе российские военные ранили украинского бойца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

"Люди выстояли – не выдержал бетон": чтим погибших киборгов

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 5 Просмотров: 27496
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа 1 Просмотров: 23013
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 17811
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 16336
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 11412
Донбасс
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 11439
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
5
 Просмотров: 1521
Российские оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Российские оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ Просмотров: 189
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
 Просмотров: 549
"Люди выстояли – не выдержал бетон": чтим погибших киборгов
"Люди выстояли – не выдержал бетон": чтим погибших киборгов
13
 2 Просмотров: 1656
Больше всего комментируют
12
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
6
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
5
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
5
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
3
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Голосов: 12264
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть