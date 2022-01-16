На Донбассе российские военные ранили украинского бойца

В настоящее время военнослужащий находится в больнице. Фото: Reuters

16 января российские военные в Донбассе нарушили режим тишины один раз.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ" в Telegram.

Боевики начали стрельбу вблизи Катериновки. Оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Один украинский военный ранен.

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"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил из стрелкового оружия российские оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ.