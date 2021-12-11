На Донбассе ранили военного ВСУ

Оккупанты трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Фото: УНН

С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировали три нарушения перемирия.

В направлении Песчаного Луганщины оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, информирует штаб операции Объединенных сил.

Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия, а в сторону Катериновки, что на Луганщине вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден передал Зеленскому запись разговора с Путиным

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали в медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

На Донбассе за минувшие сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.