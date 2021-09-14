На Донбассе ранили украинского воина

14 сентября российские оккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции из автоматического станкового гранатомета.

В результате вражеского обстрела в направлении поселка Пески Покровского района Донецкой области ранения получил украинский военный, сообщает пресс-служба Минобороны.

Воина эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.

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13 сентября российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном районе в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.