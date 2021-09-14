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вторник, 14 сентября 2021 15:02

На Донбассе ранили украинского воина

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На Донбассе ранили украинского воина
Воина срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Фото: facebook.com/pressjfo.news

14 сентября российские оккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции из автоматического станкового гранатомета.

В результате вражеского обстрела в направлении поселка Пески Покровского района Донецкой области ранения получил украинский военный, сообщает пресс-служба Минобороны.

Воина эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.

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13 сентября российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном районе в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.

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