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вторник, 14 сентября 2021 08:34

Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение

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Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Фото: facebook.com/93OMBr

За прошедшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

В результате вражеского обстрела погиб украинский военный, отчитывается штаб ООС.

"13 сентября вблизи Верхнеторецкого Донецкой области враг совершил обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В районе Зайцевого, расположенного рядом с оккупированной Горловкой Донецкой области, российские наемники обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. А вблизи Попасной на Луганщине враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Вблизи Катериновки Марьинского района Донецкой области вражеские наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а возле Золотого-4 Луганской области оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области противник трижды вел многочисленные обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Нью-Йорка Бахмутского района Донецкой области российские наемники обстреляли наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм. В районе Прицепиловки Новоайдарского района Луганской области боевики дважды обстреляли наши позиции крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82-го калибра.

Сегодня утром нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

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11 сентября на Донбассе в результате вражеского огня двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование.

В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.

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