На Донбассе ранили украинского военного

Боевики пять раз нарушили режим перемирия. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Большинство обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих возле Авдеевки. По защитника Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окрестности населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации со станковых противотанковых гранатометов вели огонь по нашим защитникам недалеко от населенного пункта Попасная ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные уничтожили огневую точку боевиков - видео

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили очередную попытку российских спецслужб получить секретную информацию о перспективных отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли.