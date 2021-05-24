На Донбассе ранили украинского военного

Состояние здоровья защитника - удовлетворительное. Фото: Оперативно-тактические группировки "Восток"

На востоке Украины в результате обстрела со станковой гранатомета украинский военный получил осколочное ранение.

Об этом сообщает оперативно-тактическую группировку "Восток".

"В результате обстрела со станкового гранатомета один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", — говорится в сообщении.

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