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понедельник, 24 мая 2021 02:44

На Донбассе ранили украинского военного

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На Донбассе ранили украинского военного
Состояние здоровья защитника - удовлетворительное. Фото: Оперативно-тактические группировки "Восток"

На востоке Украины в результате обстрела со станковой гранатомета украинский военный получил осколочное ранение.

Об этом сообщает оперативно-тактическую группировку "Восток".

"В результате обстрела со станкового гранатомета один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", — говорится в сообщении.

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Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Пески на Донбассе. О нарушении Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

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