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вторник, 28 сентября 2021 12:45

На Донбассе ранили еще двух украинских воинов

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На Донбассе ранили еще двух украинских воинов
27 сентября оккупанты восемь раз обстреляли ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате враждебных действий двое военнослужащих получили огнестрельные ранения, сообщили в ООС. Сейчас воины в лечебном учреждении, состояние их здоровья удовлетворительное.

"Ночью и на рассвете вблизи Крымского Новоайдарского района российские наемники дважды стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Около Павлополя Волновахского района Донецкой области оккупанты задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

На вражеские провокации наши военнослужащие открыли ответный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы.

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27 сентября вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военный ВСУ ранен. Он в лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.

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