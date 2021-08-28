На Донбассе ранили еще двух украинских военнослужащих

Боевики сегодня совершили очередной обстрел позиций украинских защитников на Донбассе. В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
"Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства", - говорится в сообщении.
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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
С начала суток на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня. Также было ранено 8 украинских военных.
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