На Донбассе ранили еще двух украинских военнослужащих

Состояние здоровья бойцов удовлетворительное. Фото: ООС

Боевики сегодня совершили очередной обстрел позиций украинских защитников на Донбассе. В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства", - говорится в сообщении.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала суток на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня. Также было ранено 8 украинских военных.