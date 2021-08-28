На Донбассе ранили восемь украинских военнослужащих

С начала суток на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня.
Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, информирует штаб ООС.
Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреляли наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Боевики также совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снайпер убил на Донбассе Андрея Выскребеца
В результате обстрела пострадали объекты гражданской инфраструктуры города. Среди местного населения раненых или погибших нет.
У населенного Красногоровки боевики дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Водяного, что у Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.
Вблизи Майского российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы.
После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.
Наши воины оказали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск заставило врага прекратить огневую активность.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщили представителям Миссии ОБСЕ.
Укрзализныця временно прекращает движение поездов №136 Киев - Авдеевка и №826 Днепр - Авдеевка до Авдеевки, из-за обстрелов.
До 30 августа включительно они будут курсировать до Покровская Донецкой области. Пассажиров с Покровская к Авдеевки и обратно доставлять автобусами, сообщает пресс служба Укрзализныци.
Комментарии