На Донбассе работают только два пункта пропуска

Оккупанты не объяснили, почему другие КПВВ блокируют. Фото: ДОГА

На Донбассе сейчас работает 2 контрольных пункта въезда и выезда. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотой", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". О причинах российско-оккупационная власть не сообщает", - сообщают пограничники.

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Людей пропускают только на пунктах "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала в сутки 105 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство - в Донецкой области, говорится в отчете СММ ОБСЕ.