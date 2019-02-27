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среда, 27 февраля 2019 20:50

На Донбассе работал вражеский снайпер, есть раненый

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На Донбассе работал вражеский снайпер, есть раненый
На Донбассе боевики 7 раз открывали огонь. Фото: Аrmeniasputnik

На Донбассе в течение дня боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных.

Террористы четыре раза применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Также зафиксировано работу снайпера. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты четыре раза открывали огонь по нашим опорных пунктах: из минометов калибра 120 мм и дважды из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - у населенного пункта Чермалык; из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял наши позиции: дважды - из артиллерийских систем калибра 122 мм и противотанковых ракетных комплексов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новолуганское", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов один украинский военный был ранен.

Всех сепаратистов из числа местных жителей Донецкой и Луганской областей перевели в структуры частных военных компаний. Жителей так называемой ДНР почти не принимают в Вооруженные силы Российской Федерации.

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