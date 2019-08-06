На Донбассе продолжаются обстрелы: есть раненый

6 августа враг обстрелял украинские позиции у Богдановки. Фото: vesti.ru

Боевики в Донбассе 2 раза нарушили режим тишины. Целились из стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" под обстрел попали позиции вблизи Водяного. В районе группировки "ПІВНІЧ" - вблизи Пивденного. Также в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", - отчитываются в штабе ООС.

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С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил рядом с Богдановкой. Использовал вооружение БМП, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

4 августа боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины. Из них раз применили запрещенные минского соглашениями минометы калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.