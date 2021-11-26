На Донбассе погиб военный

Украинские войска открывали ответный огонь. Фото: "24 канал"

На Донбассе погиб украинский военный.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Украинские войска открывали ответный огонь. Вынудили противника прекратить обстрелы.

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"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - добавили в штабе.

На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на этой неделе прибыли очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.