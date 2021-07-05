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понедельник, 05 июля 2021 20:22

На Донбассе погиб военный. Трое ранены

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На Донбассе погиб военный. Трое ранены
Штаб ООС выразил соболезнования семье погибшего. Фото: "Главком"

Сегодня на Донбассе погиб украинский военный.

Еще трое получили ранения, сообщает штаб ООС.

"Украинских защитников срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

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О ситуации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

4 июля вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб от ранения. Еще один пострадал от осколков. Его доставили в больницу, состояние удовлетворительное.

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Дата
05
июля

На Донбассе освободили два города

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