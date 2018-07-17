На Донбассе погиб украинский военный

17 июля в 7:30 утра в районе города Золотое Попаснянского района Луганской области погиб военнослужащий Иван Мельник, 1978 года рождения.
Он служил в 14-й отдельной механизированной бригаде, сообщил координатор Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, передает vsim.ua.
Иван Мельник родился 10 марта 1978. Сначала был мобилизован в Нацонального Гвардии Украины, по возвращении домой подписал контракт с 14-й ОМБр.
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У него осталась мать. О дате и времени прощания сообщат дополнительно.
На Донбассе 17 июля около восьми утра погиб 40-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины. Боевики совершили 2 прицельных обстрелы по позициям ВСУ. Оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по украинским военным у Золотого и Гнутово.
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