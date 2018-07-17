На Донбассе погиб украинский военный

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 2403
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 86089
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 720
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1728
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1521
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 855
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1080
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3834
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8784
Фото
Все фото
5
4
7
17
10
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
&quot;Денег на похороны и родственников нет&quot; - показали ликвидированного боевика из Горловки
"Денег на похороны и родственников нет" - показали ликвидированного боевика из Горловки
&quot;Благодарные&quot; жители Донецка осквернили могилы боевиков
"Благодарные" жители Донецка осквернили могилы боевиков
Донецк пришел в упадок в российской оккупации: показали свежие фото города
Донецк пришел в упадок в российской оккупации: показали свежие фото города
Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга
Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга
Видео
Все видео
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ
Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ
Хроники войны: погибли 39 военных
Хроники войны: погибли 39 военных
Показали самые яркие моменты боевых действий на Донбассе
Показали самые яркие моменты боевых действий на Донбассе
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1404
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3339
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24931
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1395
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1350
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 1116
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
вторник, 17 июля 2018 22:32

На Донбассе погиб украинский военный

  Комментировать
На Донбассе погиб украинский военный
Погиб Иван Мельник 1978 года рождения. Фото: "Цензор.нет"

17 июля в 7:30 утра в районе города Золотое Попаснянского района Луганской области погиб военнослужащий Иван Мельник, 1978 года рождения.

Он служил в 14-й отдельной механизированной бригаде, сообщил координатор Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, передает vsim.ua.

Иван Мельник родился 10 марта 1978. Сначала был мобилизован в Нацонального Гвардии Украины, по возвращении домой подписал контракт с 14-й ОМБр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Месяц назад женился, осталась беременная жена" - попрощались с погибшим воином

У него осталась мать. О дате и времени прощания сообщат дополнительно.

На Донбассе 17 июля около восьми утра погиб 40-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины. Боевики совершили 2 прицельных обстрелы по позициям ВСУ. Оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по украинским военным у Золотого и Гнутово.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
На Донбассе погиб 40-летний боец ВСУ
На Донбассе погиб 40-летний боец ВСУ Просмотров: 594
"Месяц назад женился, осталась беременная жена" - попрощались с погибшим воином
"Месяц назад женился, осталась беременная жена" - попрощались с погибшим воином Просмотров: 7525
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе погиб украинский военный». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 213425
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 156547
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 103744
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 86089
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
9
 Просмотров: 79958
Донбасс
Журналист рассказал о зарплатах в оккупированном Луганске
Журналист рассказал о зарплатах в оккупированном Луганске Просмотров: 63
Подсчитали все российские фейки о сбивания Боинга МН17
Подсчитали все российские фейки о сбивания Боинга МН17 Просмотров: 351
На линии разграничения ликвидировали плантацию конопли
На линии разграничения ликвидировали плантацию конопли Просмотров: 144
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
 1 Просмотров: 243
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
87
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
7
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
6
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
4
Путин заставляет Трампа ждать
4
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 28799
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua