На Донбассе погиб 40-летний боец ВСУ

На Донбассе погиб боец ВСУ. Фото: kh.ridna

На Донбассе 17 июля около восьми утра погиб 40-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Боевики совершили 2 прицельных обстрелы по позициям ВСУ. Оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по украинским военным у Золотого и Гнутового. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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"С грустью сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 8:00 российская вооруженная агрессия унесла жизни еще одного украинского Героя. Вследствие боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 года рождения", - рассказали в оборонном ведомстве.

С убитым российским снайпером украинским воином Андреем Волосом попрощались в Луцке.