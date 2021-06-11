На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе во время обстрела украинский военный получил смертельное ранение. Фото: Reuters

На Донбассе в пятницу, 11 июня, во время обстрела украинский военный получил смертельное осколочное ранение.

Всего с начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Возле Водяного, что у Донецка, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра. А неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

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Также в направлении Опытного враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у Южного противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Россия отказалась отдавать Украине четырех тяжелобольных заключенных. С инициативой обмена на прошлом заседании ТКГ выступил глава делегации Украины Леонид Кравчук.