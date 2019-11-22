На Донбассе погиб командир батареи 24-летний Богдан Шацкий

Богдан Шацкий, 24 года

22 ноября во время выполнения служебных обязанностей погиб 24-летний Богдан Шацкий.

Старший лейтенант, командир батареи 15-го реактивного артиллерийского полка.

Военнослужащий родом из села Михля Изяславского района Хмельницкой области.

Информация о том, когда бойца привезут домой и когда состоятся похороны, будет известна позже.

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"Мы разделяем скорбь родных и близких и глубоко сочувствуем тяжелой потере. Всех неравнодушных просим материально помочь. Банковская карта жены Шацкого (Дума) Кристины - 5168 7453 2197 0342", - написали на странице полка в Facebook.

7 ноября неподалеку Авдеевки Донецкой области бойцы 92-й механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко разгружали древесину для оборудования позиций. Боевики дважды выстрелили по ним с противотанкового ракетного комплекса. Одна ракета попала в "Урал". 23-летний Герман Бродников, позывной "Фриц", погиб на месте. На следующий день в больнице умер Геннадий Моторин, 37 лет. 14 ноября во Попаснянском районе Луганской области от враждебного пулевого ранения погиб боец ​​14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Большого Юрий Хомик, 56 лет. 16 ноября на Донбассе от пули снайпера оккупантов погиб Артем Соколов, 32 года.