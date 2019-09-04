На Донбассе погиб 21-летний боец

Автор: Fb Богдан Хавалко имел 21 год

В зоне ООС погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила 21-летний Богдан Ховалко.

Об этом около полуночи сообщили на странице Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий.

Родом из села Ланы Пустомытовского района Львовской области.

Обстоятельства, место и время гибели бойцы пока неизвестны.

В 15:30 (время уточняется) с ним будут прощаться на проспекте Свободы возле памятника Т. Шевченко во Львове.

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Публикуем поименный список погибших в августе 2019-го защитников Украины. Нам известно о 8 военнослужащих, погибших в бою. Информация о некоторых - неполная. Самым молодым из погибших в бою было по 20, самому старшему - 38.