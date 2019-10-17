На Донбассе подорвался украинский воин

Пострадавшего военного госпитализировали. Фото: comments.ua

Сегодня на Донбассе подорвался украинский военный. Его госпитализировали.

"Один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки. Военнослужащий эвакуированы в медицинское учреждение", - заявили в Минобороны, не уточнив состояние здоровья пострадавшего.

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Также в ведомстве отметили, что поддерживаемые Россией боевики сегодня совершили 3 обстрелы.

16 октября около 21:00 во время обстрела оккупантами позиций украинских защитников погиб старший матрос Степан Крыль. Служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.