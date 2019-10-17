Морпех Степан Крыль погиб от рук оккупантов на Донбассе

16 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: из открытых источников

17 октября около 21:00 во время обстрела оккупантами позиций украинских погиб старший матрос Степан Крыль.

Служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.

Родом с Луганщины.

Воевал на современной российско-украинской войне с 2015 года.

"Покойся с Богом брат-морпех. Всегда с нами, всегда воин, всегда собрат", - написали на странице бригады.

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На Донбасса во вторник, 15 октября, от пули снайпера погибла солдат 101 обраб ГШ ВСУ 36-летняя Ярослава Никоненко.