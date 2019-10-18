На Донбассе подорвались украинские военные

17 октября 2 военных получили ранения. Фото: dt.ua

17 октября на Донбассе двое украинских военных получили ранения.

Один воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве, передают в штабе ООС.

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Другой украинец прошедшие сутки получил взрывную травму во время выполнения инженерных работ.

17 октября боевики на Донбассе 29 раз нарушили режим тишины. Стреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.