Боевики 29 раз обстреляли украинцев

Потерь среди украинських военнослужащих нет. Фото: slovoidilo.ua

17 октября боевики на Донбассе 29 раз нарушили режим тишины. Стреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди украинських военнослужащих нет, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" противник совершил 16 обстрелов вблизи Водяного на Приазовье, Павлополя, Талаковки, Авдеевки, Березового, Пищевика, Лебединского и Широкино.

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В районе группировки "ПІВНІЧ" - 13 обстрелов неподалеку Новолуганского, Луганского, Золотого, Новозвановки, Гладосового, Кримського, Хутора Вольного и Попасной.

С начала этой эпохи террористы обстреляли украинские позиции 2 раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На Донбассе от начала суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.