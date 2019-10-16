Боевики обстреляли украинских военных из артиллерии

Боевики 14 раз обстреляли украинских военных. Фото: NewsUkr

На Донбассе от начала суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды у Лебединского с направления Ужовки и Саханки - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем; дважды вблизи Водяного с направлению Азова и Пикузы - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, три раза у Авдеевки с направления Спартака и Минерального - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Песков с направления Веселого - автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки с направления Луганского - с подствольных гранатометов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил 4 обстрелы по нашим позициям: у Золотого с направления Золотого-5 - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; неподалеку Зайцевого с направлению Зайцевого - минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2 и СПГ; у Луганского с направления Логвинова - из минометов калибра 82 мм; неподалеку Новозвановки с направления Калинового - из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

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В течении суток потерь среди украинских военных не было.

Украинские разведчики группы К-2 с 54-й бригады показали видео успешной боевой операции на огневых позициях в зоне ООС.