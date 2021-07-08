На Донбассе почти полтысячи нарушений режима тишины - миссия ОБСЕ

Миссия ОБСЕ насчитала полтысячи нарушений режима тишины. Фото: Укринформ

Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине сообщает о 464 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе.

В Донецкой области зафиксировали 136 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов. В Луганской области 328 нарушений режима прекращения огня, в том числе 161 взрыв, говорится в отчете СММ ОБСЕ

Миссия продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Свободу передвижения и дальше ограничивали, в частности в 2 местах размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также на железнодорожной станции у неподконтрольного правительству пункта пропуска на границе в Луганской области. БПЛА СММ раз подвергались воздействию помех сигнала GPS.

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В ОБСЕ заявили, что российская сторона заблокировала рассмотрение вопроса разминирования участков на Донбассе и открытия КПВВ.