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На Донбассе оккупанты обстреляли украинских военных запрещенным оружием — есть раненый

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На Донбассе оккупанты обстреляли украинских военных запрещенным оружием — есть раненый
Из-за нарушения режима тишины ранен украинский военный. Фото: volynnews.com

За прошедшие сутки, 8 января, российские войска использовали запрещенное оружие и ранили украинского военного.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ" в Telegram-канале.

Оккупанты нарушили режим тишины 6 раз. 5 из них – нарушение режима прекращения огня.

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2 раза русские военные использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Также был замечен пролет российского беспилотного самолета с пересечением линии соприкосновения.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Сейчас он находится в больнице, состояние его удовлетворительное.

"В течение 2021 года 43 украинских военных погибли от снайперского огня", — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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