На Донбассе оккупанты обстреляли украинских военных запрещенным оружием — есть раненый

За прошедшие сутки, 8 января, российские войска использовали запрещенное оружие и ранили украинского военного.
Об этом сообщает "Оперативный ВСУ" в Telegram-канале.
Оккупанты нарушили режим тишины 6 раз. 5 из них – нарушение режима прекращения огня.
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2 раза русские военные использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
Также был замечен пролет российского беспилотного самолета с пересечением линии соприкосновения.
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Сейчас он находится в больнице, состояние его удовлетворительное.
"В течение 2021 года 43 украинских военных погибли от снайперского огня", — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
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