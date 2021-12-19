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воскресенье, 19 декабря 2021 15:02

43 военных ВСУ убили вражеские снайперы в этом году

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43 военных ВСУ убили вражеские снайперы в этом году
43 украинских военных погибли от снайперского огня. Фото: ua.news

Российские оккупанты на Донбассе нарушают режим тишины и цинично привлекают снайперов, убивающих украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге после переговоров с главой Минобороны Дании Трине Брамсен.

"В течение 2021 года 43 украинских военных погибли от снайперского огня. В чем здесь цинизм? Потому что, когда производит выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия - СММ ОБСЕ", - отметил Резников.

По словам главы украинского Минобороны, лучшая реакция военных на снайперский огонь – применение артиллерии, гранатометов и минометов.

"Коварство российских войск было именно в том, чтобы произвести тихо выстрел снайпера, убить нашего военного. Наши военные в ответ должны были применить соответственно минометный огонь или артиллерийский. И вот здесь СММ ОБСЕ, конечно, зафиксировала бы публичное нарушение со стороны украинских Вооруженных Сил. Россияне бы в каждом телевизоре кричали бы, что именно Украина нарушает Минские соглашения, нарушает режим "тишины", - подчеркнул Резников.

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Министр добавил, что российские наемники используют дроны, пересекающие линию разграничения, бросают гранаты. Еще одна тактика боевиков – выдавливание офицеров СММ ОБСЕ с временно оккупированной территории. Сейчас там 20 наблюдателей, хотя, по мандату ОБСЕ, должно быть 200, сообщил Резников.

Министр обороны также отметил, что оккупанты блокируют рабочую миссию.

"Тактика россиян очень ясна: убрать с оккупированных территорий, где они властвуют, международных наблюдателей, чтобы никто не знал, что там происходит", – отметил Резников.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина будет сама защищаться при вторжении России. Однако для этого нужно не только оборонительное, но и наступательное вооружение.

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Дата
19
декабря

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