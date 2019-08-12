На Донбассе обнаружена новая российская техника: она имеет защиту от радиации

ИМР-3 машина для расчистки дорог в боевых условиях / фото: Укринформ

Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированной территории инженерную машину разграждения ИМР-3.

Такие машины поступили на вооружение армии России в 1999 году и никогда не состояли на вооружении Вооруженных Сил Украины, сообщает Inform Napalm

ИМР-3 создана на базе танка Т-90, предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в зонах с высокими уровнями радиоактивного заражения местности. Серийное производство было организовано на ОАО "НПК "Уралвагонзавод"(г.. Нижний Тагил).

Инженерные машины разграждения предназначены для прокладки проходов, расчистки завалов и разрушений во время инженерного обеспечения боевых действий войск.

Для выполнения этих задач машины оснащаются бульдозерным, крановым и дополнительным (ковш, скребок, бур) оборудованием.

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Вооружение спецтехники - полная управляемая зенитно-пулеметная установка калибра 12,7 мм, смонтированная на башне, которая защищает экипаж от нападения с воздуха, ведет борьбу с легкобронированной наземными целями и живой силой противника. Также есть термодымовой аппаратура для постановки дымовой завесы.

Экипаж, узлы и агрегаты внутри машины защищает система, 6-кратно ослабляет проникающую радиацию ядерного взрыва и 120-кратно - гамма-излучения радиоактивно зараженной местности.

В систему жизнеобеспечения екипажу входят устройства кипячения воды и разогрева пищи, а также сбора и хранения отходов жизнедеятельности, что позволяет выполнять боевые задачи, не выходя из машины в течение трех суток. Также машина имеет возможность закопаться за 12-30 мин.

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