На Донбассе обнаружена новая российская техника: она имеет защиту от радиации

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4374
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
4 Просмотров: 621
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 810
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1485
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3024
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2160
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4968
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14760
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15912
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
10
9
4
5
9
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения
С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
Видео
Все видео
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Боевики стягивают военную технику к линии разграничения
Боевики стягивают военную технику к линии разграничения
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Задержали "милиционера ЛНР"
Задержали "милиционера ЛНР"
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4374
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4511
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4122
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7812
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 1575
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 18:30

На Донбассе обнаружена новая российская техника: она имеет защиту от радиации

  Комментировать
На Донбассе обнаружена новая российская техника: она имеет защиту от радиации
ИМР-3 машина для расчистки дорог в боевых условиях / фото: Укринформ

Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированной территории инженерную машину разграждения ИМР-3.

Такие машины поступили на вооружение армии России в 1999 году и никогда не состояли на вооружении Вооруженных Сил Украины, сообщает Inform Napalm

ИМР-3 создана на базе танка Т-90, предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в зонах с высокими уровнями радиоактивного заражения местности. Серийное производство было организовано на ОАО "НПК "Уралвагонзавод"(г.. Нижний Тагил).

Инженерные машины разграждения предназначены для прокладки проходов, расчистки завалов и разрушений во время инженерного обеспечения боевых действий войск.

Для выполнения этих задач машины оснащаются бульдозерным, крановым и дополнительным (ковш, скребок, бур) оборудованием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики стягивают военную технику к линии разграничения

Вооружение спецтехники - полная управляемая зенитно-пулеметная установка калибра 12,7 мм, смонтированная на башне, которая защищает экипаж от нападения с воздуха, ведет борьбу с легкобронированной наземными целями и живой силой противника. Также есть термодымовой аппаратура для постановки дымовой завесы.

Экипаж, узлы и агрегаты внутри машины защищает система, 6-кратно ослабляет проникающую радиацию ядерного взрыва и 120-кратно - гамма-излучения радиоактивно зараженной местности.

В систему жизнеобеспечения екипажу входят устройства кипячения воды и разогрева пищи, а также сбора и хранения отходов жизнедеятельности, что позволяет выполнять боевые задачи, не выходя из машины в течение трех суток. Также машина имеет возможность закопаться за 12-30 мин.

Местные жители Макеевки отсняли перемещения новейшего российского вооружения на территории их города.

На видео современное средство радиоразведки "ТОРН".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе обнаружена новая российская техника: она имеет защиту от радиации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Определились, что делать с вытрезвителями

Украинца готовили к полету на Луну

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 118314
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 41419
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 30222
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 19980
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 19488
Донбасс
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
 Просмотров: 1035
Стало известно об успешной операции ВСУ на Донбассе
Стало известно об успешной операции ВСУ на Донбассе Просмотров: 720
Организатору "референдума" в Луганской области вынесли приговор
Организатору "референдума" в Луганской области вынесли приговор Просмотров: 198
Ситуация на Донбассе: сообщили последние новости
Ситуация на Донбассе: сообщили последние новости Просмотров: 297
Боевики стягивают военную технику к линии разграничения
Боевики стягивают военную технику к линии разграничения
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
26
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
5
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
4
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
3
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
Голосов: 4710
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua