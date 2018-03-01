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На Донбассе не просто война, а межцивилизационный конфликт - Бессмертный

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На Донбассе не просто война, а межцивилизационный конфликт - Бессмертный
"На Донбассе зарыта нить, за которую можно потянуть и стабилизировать ситуацию и между Украиной и Россией, и в центрально-европейском регионе, и в мире" - Роман Бессмертный. Фото: 24tv

Если сохранить диалог Сурков-Уолкер, восстановить Нормандский формат, перевести Минск в двусторонний диалог Украина-Россия, запустить схему центрально-европейского диалога по вопросам безопасности - не будет зависания ситуации на Донбассе.

Об этом во время выступления на 14-й ежегодной украинской инвестиционной конференции сказал политик и дипломат Роман Бессмертный.

"Эти механизмы должны работать в четырех плоскостях одновременно. Все равно диалог Минск-Киев перейдет в диалог отношений Россия-Украина в перспективе. Нормандский формат превратится в диалог о европейской или паневропейской безопасности. Диалог Сурков-Волкер трансформируется в глобальную безопасность. Сегодня это лишь технические пробы, которые говорят о том, что в Донбассе зарыта нить, за которую можно потянуть и стабилизировать ситуацию. И в двусторонних отношениях, и в центрально-европейском регионе, и в Европе, и в мире", - пояснил дипломат.

По словам Бессмертного, такую ​​роль не может сыграть Сирия, так как на Донбассе идет не просто война между двумя странами.

"Это межцивилизационный конфликт. И происходит во всех составляющих ", - добавил политик.

"В украинском Генштабе сегодня рассматривают несколько сценариев освобождения оккупированной территории Донбасса. Один из них - силовой, но он не является приоритетным. Другой сценарий - миротворческая операция. Она может иметь успех при условии перекрытия и взятия под контроль российско-украинской границы", - нардеп, координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

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