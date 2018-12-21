На Донбассе ликвидировали 19-летнего российского наемника: фото

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 207
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1449
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3708
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4131
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1719
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2223
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
4
7
10
13
10
Показали учения зенитчиков
Показали учения зенитчиков
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
Как на передовую приходил Святой Николай (ФОТО)
Как на передовую приходил Святой Николай (ФОТО)
Украинские военные создали календарь со знаковыми датами
Украинские военные создали календарь со знаковыми датами
В Кропивницком прощались с погибшим 45-летним воином 79 ОДШБ
В Кропивницком прощались с погибшим 45-летним воином 79 ОДШБ
Видео
Все видео
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"
Фильм о мальчике из Донбасса вошел в шорт-лист на "Оскар"
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1431
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1575
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3168
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 377
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 08:54

На Донбассе ликвидировали 19-летнего российского наемника: фото

  Комментировать

В сети показали фото очередного ликвидированного в Донбассе наемника из Российской Федерации Данила Кедрова.

Данные о погибшем опубликовал паблик "Мемориал героев ДНР" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Автор: ВКонтакте
  На Донбассе ликвидировали российского наемника 19-летнего Даниила Кедрова
На Донбассе ликвидировали российского наемника 19-летнего Даниила Кедрова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Своих не бросаем" - Россия отказалась даже тело своего "ихтамнета" забрать

"Даниил Кедров. Родился в городе Казань, ему было 19 лет", - говорится в сообщении.

Автор: ВКонтакте
  На Донбассе ликвидировали российского наемника 19-летнего Даниила Кедрова
На Донбассе ликвидировали российского наемника 19-летнего Даниила Кедрова

Отмечается, что боевик был ликвидирован 15 декабря. Подробности ликвидации не уточняются.

В субботу, 15 декабря, в Донецкой области 2 боевиков погибли от взрыва неизвестного предмета. Были ликвидированы Виталий Бережняк из Горловки по прозвищу "Молла" и Александр Князев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе ликвидировали 19-летнего российского наемника: фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

В чемодан с бомбой террорист положил детскую одежду

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 56336
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 40128
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 28511
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12843
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 12330
Донбасс
Донбасс освободим через 5 лет - Коломойский
Донбасс освободим через 5 лет - Коломойский 1 Просмотров: 2151
Боевики обстреляли Мариупольское направление, есть раненый
Боевики обстреляли Мариупольское направление, есть раненый Просмотров: 1944
В Украине будут производить патроны
В Украине будут производить патроны 1 Просмотров: 2601
Показали тренировки ребят из 93 ОМБ Холодный яр
Показали тренировки ребят из 93 ОМБ Холодный яр Просмотров: 1251
"Своих не бросаем" - Россия отказалась даже тело своего "ихтамнета" забрать
"Своих не бросаем" - Россия отказалась даже тело своего "ихтамнета" забрать Просмотров: 855
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
4
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
Голосов: 32897
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua