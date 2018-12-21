На Донбассе ликвидировали 19-летнего российского наемника: фото

В сети показали фото очередного ликвидированного в Донбассе наемника из Российской Федерации Данила Кедрова.

Данные о погибшем опубликовал паблик "Мемориал героев ДНР" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Автор: ВКонтакте На Донбассе ликвидировали российского наемника 19-летнего Даниила Кедрова

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"Даниил Кедров. Родился в городе Казань, ему было 19 лет", - говорится в сообщении.

Автор: ВКонтакте На Донбассе ликвидировали российского наемника 19-летнего Даниила Кедрова

Отмечается, что боевик был ликвидирован 15 декабря. Подробности ликвидации не уточняются.

В субботу, 15 декабря, в Донецкой области 2 боевиков погибли от взрыва неизвестного предмета. Были ликвидированы Виталий Бережняк из Горловки по прозвищу "Молла" и Александр Князев.