На Донбассе исчез украинский военный

Украинский военный исчез во время боя с боевиками. Фото: Укринформ

Возле села Николаевка Донецкой области в ходе боя с боевиками исчез украинский военнослужащий.

"Тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории. В настоящее время мы принимаем все меры по идентификации погибшего человека и, в случае подтверждения информации, возвращению тела нашего собрата", - сообщает 35 отдельная бригада морской пехоты

В бригаде рассказали, что под прикрытием тумана, с целью получения более выгодного для себя положения, противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив украинских позиций вблизи села Николаевка.

"Наши собратья, которые в это время несли боевое дежурство на наблюдательном посту, вовремя заметили перемещение противника и открыли по врагу огонь, заставив его к отступлению", - говорится в сообщении.

В это время на помощь морпехам подошла резервная группа, которая начала преследовать врага.

Для прикрытия отступающих диверсантов, противник начал обстрел украинской группы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ходе боя один из украинских воинов исчез.

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В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. Командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям относительно установления режима прекращения огня на этом участке, однако враг продолжал обстрелы.

4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минского соглашениями 120- и 82-мм минометов.