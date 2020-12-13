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воскресенье, 13 декабря 2020 09:00

На Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня

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На Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня
С начала текущих суток нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Фото: УНІАН

За прошедшие сутки, 12 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Ранены двое военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

В районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. В частности, противник вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки - еще и из стрелкового оружия.

"В результате выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военным оперативно оказана первая медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение", - рассказали в штабе.

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Подразделения Объединенных сил не оставили без внимания действия противника и открыли огонь в ответ. О нарушении договоренностей со стороны РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

На временно оккупированном Донбассе в плену находится 241 гражданин Украины. При этом, проверить условия содержания людей и промониторить соблюдения их прав невозможно.

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