На Донбассе боевики притихли, но не везде

Информацию об обстрелах передают ОБСЕ Фото: facebook.com/pressjfo.news

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 13 февраля, дважды нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Водяного в Приазовье российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и неподалеку Старогнатовки.

О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших защитников не было.

С начала текущих суток обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 81 административном правонарушении. Подразделениями полиции проверили 4579 транспортных средств и 4141 человек.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины перешли 500 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 412.

Украинская сторона совместного центра контроля и координации режима прекращения огня сообщает, что 848 из 894 нарушений режима прекращения огня были зафиксированы представителями СММ ОБСЕ в Донецкой области и оценивались как обучение боевой стрельбе в охранной зоне.