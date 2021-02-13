На Донбассе зафиксировали обучения оккупантов с боевой стрельбой

Украинская сторона совместного центра контроля и координации режима прекращения огня сообщает, что 848 из 894 нарушений режима прекращения огня были зафиксированы представителями СММ ОБСЕ в Донецкой области и оценивались как обучение боевой стрельбе в охранной зоне.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил на странице в Facebook.

Также на свалке возле поселения Тернове в бесконтрольном правительстве Украинского района Донецкой области патруль Миссии выявил 3 единиц 122 мм гаубица Д-30, 122 мм реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и 122 мм самоход 2 С1 "Гвоздика" гаубицер, помещенный с нарушением соответствующих линий и 35 единиц танков, размещенных за линию разряда, но вне выделенного хранилища районы.

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Президент Владимир Зеленский 11 февраля побывал с рабочей поездкой в ​​Донецкой области. Там должен ознакомиться с ситуацией на передовой. Вместе с Зеленским на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки" и глава ОП Андрей Ермак.