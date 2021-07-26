На блокпосту поймали женщину-боевика ЛНР

Гвардейцы арестовали 61-летнюю женщину. Ее подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям на Луганщине.

Задержанная родом из райцентра Луганской области. Пыталась пересечь блокпост, однако там взялись проверять ее документы, сообщают в МВД.

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Информация из базы данных подтвердила, что она подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас находится в отделе полиции.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили двух боевиков ДНР. Преступники оказали вооруженное сопротивление силам АТО\ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.

Двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Командуя подразделением "Батальон Восток", они участвовали в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманове.

Кроме того, боевики жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление без оказания медицинской помощи раненым.