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суббота, 27 июля 2019 18:06

На Bellingcat совершили хакерскую атаку

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Основатель исследовательской группы Bellingcat сообщил, что против исследователей совершили кибератаку.

Предполагают, что хакеры, которые пытались испортить работу - российские, написал основатель команды расследователей Элиот Хиггинс в Twitter.

"И снова Bellingcat становится мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России. Я считаю, что одним из способов измерить наше влияние является то, как часто агенты Российской Федерации пытаются атаковать нас, это делают их хакеры, или тролли, или медиа", - написал Хиггинс.

Автор: Скриншот
  Скриншот твита основателя команды расследователей Элиота Хиггинс
Скриншот твита основателя команды расследователей Элиота Хиггинс

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Он добавил, что пытались сломать защищенную платформу электронной почты ProtonMail, которую использует Bellingcat.

Хиггинс добавил, что атака была направлена ​​против журналистов, изучающих российскую разведку.

СБУ совместно с США и Великобританией прекратили деятельность мощного хакерской группировки.

С 2007 года группировка предоставляла виртуальные услуги хакерам и другим преступникам. Это давало им возможность осуществлять противоправного действия в интернете без помех. Злоумышленники использовали Dark Net, сообщили в СБУ.

Одним из задержанных оказался Михаил Рытиков, которого разыскивал Интерпол.

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