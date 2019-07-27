На Bellingcat совершили хакерскую атаку

Основатель исследовательской группы Bellingcat сообщил, что против исследователей совершили кибератаку.

Предполагают, что хакеры, которые пытались испортить работу - российские, написал основатель команды расследователей Элиот Хиггинс в Twitter.

"И снова Bellingcat становится мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России. Я считаю, что одним из способов измерить наше влияние является то, как часто агенты Российской Федерации пытаются атаковать нас, это делают их хакеры, или тролли, или медиа", - написал Хиггинс.

Автор: Скриншот Скриншот твита основателя команды расследователей Элиота Хиггинс

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Он добавил, что пытались сломать защищенную платформу электронной почты ProtonMail, которую использует Bellingcat.

Хиггинс добавил, что атака была направлена ​​против журналистов, изучающих российскую разведку.

СБУ совместно с США и Великобританией прекратили деятельность мощного хакерской группировки. С 2007 года группировка предоставляла виртуальные услуги хакерам и другим преступникам. Это давало им возможность осуществлять противоправного действия в интернете без помех. Злоумышленники использовали Dark Net, сообщили в СБУ. Одним из задержанных оказался Михаил Рытиков, которого разыскивал Интерпол. .