СБУ задержала хакера, который помогал российским спецслужбам

 
Ексклюзивы
1/5
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 252
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 594
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 630
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3033
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1359
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 837
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 369
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1971
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1665
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5707
Фото
Все фото
16
20
9
9
3
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Достроили самый большой в мире аэропорт
Достроили самый большой в мире аэропорт
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Как выглядит первая &quot;умная&quot; улица в Украине
Как выглядит первая "умная" улица в Украине
Видео
Все видео
В детских руках вспыхнул iPhone 6
В детских руках вспыхнул iPhone 6
Состоялся чемпионат мира по футболу среди роботов
Состоялся чемпионат мира по футболу среди роботов
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить
Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить
Назвали стоимость iPhone 11: цифры шокируют
Назвали стоимость iPhone 11: цифры шокируют
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 594
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1647
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 837
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1116
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 17:33

СБУ задержала хакера, который помогал российским спецслужбам

  Комментировать

Автор: ssu.gov.ua
  СБУ прекратило деятельность хакерской группировки
СБУ прекратило деятельность хакерской группировки

СБУ совместно с США и Великобританией прекратили деятельность мощного хакерской группировки.

С 2007 года группировка предоставляла виртуальные услуги хакерам и другим преступникам. Это давало им возможность осуществлять противоправного действия в интернете без помех. Злоумышленники использовали Dark Net, сообщили в СБУ.

Одним из задержанных оказался Михаил Рытиков, которого разыскивал Интерпол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Facebook появится собственная криптовалюта

"В 2014 году он пересекал белорусско-украинскую границу и был задержан белорусскими пограничниками. В 2017-м, 2018-м и 2019 годах он неоднократно выезжал в РФ. Преступник имеет два паспорта", - сказал и.о. главы департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Николай Кулешов.

Автор: ssu.gov.ua
  СБУ прекратило деятельность хакерской группировки
СБУ прекратило деятельность хакерской группировки

Хакер создал хостинг, который специализируется на предоставлении услуг хакерам, где они могут размещать свои ресурсы. Хостинг использовался для DDoS-атак, спама, материалов порнографического характера.

"В том числе и спецслужбы используют такие хостинги для проведения кибератак. Его хостинг использовался спецслужбами России для атак на инфраструктуру Украины", - подчеркнул в. и. о. главы департамента.

Сейчас в группировку входит около десяти основных участников и десятки пособий. Кроме этого есть посредники из других стран и тысячи клиентов.

Dark Net - скрытая от обычных пользователей часть интернет-сети, где возможно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СБУ задержала хакера, который помогал российским спецслужбам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Как появилась Декларация о суверенитете Украины

Ужасы профессии бухгалтера: почему эта работа должна оплачиваться дорого

Деньги предпринимателя потратили на новый рынок в Киеве

В Польше уничтожили православные храмы

Дети на берегу реки нашли клад

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 45295
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 44583
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 23482
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 5 Просмотров: 22167
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 15338
Технологии
Украинцев призвали срочно удалить опасное приложение Face App
Украинцев призвали срочно удалить опасное приложение Face App Просмотров: 153
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 10919
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
20
 Просмотров: 7687
Microsoft будет удалять аккаунты пользователей
Microsoft будет удалять аккаунты пользователей Просмотров: 657
В детских руках вспыхнул iPhone 6
В детских руках вспыхнул iPhone 6
 Просмотров: 684
Больше всего комментируют
12
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
6
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
6
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
5
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
4
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
Голосов: 31
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua