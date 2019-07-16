СБУ задержала хакера, который помогал российским спецслужбам

Автор: ssu.gov.ua СБУ прекратило деятельность хакерской группировки

СБУ совместно с США и Великобританией прекратили деятельность мощного хакерской группировки.

С 2007 года группировка предоставляла виртуальные услуги хакерам и другим преступникам. Это давало им возможность осуществлять противоправного действия в интернете без помех. Злоумышленники использовали Dark Net, сообщили в СБУ.

Одним из задержанных оказался Михаил Рытиков, которого разыскивал Интерпол.

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"В 2014 году он пересекал белорусско-украинскую границу и был задержан белорусскими пограничниками. В 2017-м, 2018-м и 2019 годах он неоднократно выезжал в РФ. Преступник имеет два паспорта", - сказал и.о. главы департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Николай Кулешов.

Автор: ssu.gov.ua СБУ прекратило деятельность хакерской группировки

Хакер создал хостинг, который специализируется на предоставлении услуг хакерам, где они могут размещать свои ресурсы. Хостинг использовался для DDoS-атак, спама, материалов порнографического характера.

"В том числе и спецслужбы используют такие хостинги для проведения кибератак. Его хостинг использовался спецслужбами России для атак на инфраструктуру Украины", - подчеркнул в. и. о. главы департамента.

Сейчас в группировку входит около десяти основных участников и десятки пособий. Кроме этого есть посредники из других стран и тысячи клиентов.

Dark Net - скрытая от обычных пользователей часть интернет-сети, где возможно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное.