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понедельник, 28 июня 2021 15:13

"Мы знаем имя каждого" - назвали количество зарешеченных украинцев в российских концлагерях и застенках

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&quot;Мы знаем имя каждого&quot; - назвали количество зарешеченных украинцев в российских концлагерях и застенках
Людмила Денисова на торжественном заседании парламента назвала количество зарешеченных РФ украинцев. Фото: Геннадий Минченко, "Укринформ"

В российских концлагерях и застенках и на оккупированных территориях содержат более 400 украинцев.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что государство не может гарантировать соблюдение прав человека на оккупированных территориях.

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"405 граждан, из которых 44 - военнослужащие и 30 женщин, находящихся в концлагерях и застенках РФ и на оккупированных территориях. Мы знаем имя каждого ", - сказала Денисова.

Она добавила, что оккупанты отобрали у этих граждан право на свободу, но не могут лишить права думать и любить свою страну.

27 июня в результате вражеского обстрела на Донбассе один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в больницу.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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28
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