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четверг, 19 декабря 2019 13:34

"Мы тебя амнистируем" - Цимбалюк ответил журналисту из ДНР

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&quot;Мы тебя амнистируем&quot; - Цимбалюк ответил журналисту из ДНР
Роман Цимбалюк пообщался с "журналистами" террористической ДНР. Фото: TASS

Журналист Роман Цымбалюк встретился с пропагандистами террористов ДНР в кулуарах пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Видео он опубликовал в своем Yoytube-канале.

"Как Донецк наш украинский в оккупации поживает?", - поинтересовался Цимбалюк в пособников оккупантов.

На его вопросы они отреагировали раздраженно.

"Ваш мы не знаем, наш хорошо. Нам прекрасно и без вас", - огрызнулись они.

Цимбалюк поинтересовался у представителей ДНР, как им живется с комендатською часом.

"А как вам убивать людей Донбасса, разрушать наши дома, украинские снаряды в нашу сторону летят Как вам, спокойно спится?", - истерически ответил "журналист" с ДНР.

"Друг мой, мне спится хорошо. В таком ключе мы общаться не будем. Когда это все закончится, мы тебя амнистируем", - заверил Цимбалюк.

Путин также заявил, что тяжелую артиллерию боевикам ЛДНР предоставили "структуры государств, которые им симпатизируют".

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